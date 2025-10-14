El cuadro de Barza Trujillo venció 2-0 a Juventud Sport Trujillo en el Estadio Chan Chan, por la octava fecha de la Segunda División del fútbol trujillano, y se mantiene firme en su objetivo por pelear el campeonato.

Los dirigidos por el exfutbolista Lee Andonaire se quedaron con la victoria luego de los tantos de Denzel Neyra e Iker Pérez.

Con esta victoria, Barza Trujillo suma 24 puntos y lidera el Grupo B. Por su parte, Juventud Trujillo se quedó con 18 unidades.

“Feliz por mi primer gol en el campeonato. Agradecer a Dios, a mi familia y al grupo. Ahora, esperamos la siguiente etapa para sacar adelante al equipo y dejar en alto el nombre de Barza Trujillo”, indicó Neyra.

Barza Trujillo, que tiene como presidente a Jorge Quezada, es uno de los favoritos para pelear por llegar a la máxima división del fútbol trujillano.

“El equipo está sólido y esperamos lograr el ascenso”, indicó Quezada.