La escuadra de Carlos A. Mannucci derrotó 2-0 a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en el Estadio Mansiche, y se clasificó a la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Superior

El cuadro tricolor dominó las acciones; sin embargo, las dirigidas por Luis “Pompo” Cordero no pudieron abrir el marcador en los primeros 45 minutos y se fueron al descanso sin goles.

Ya en la segunda mitad, sobre los 56′, la paraguaya Maribel Portillo aprovechó un contragolpe y de un derechazo se encargó de vencer la resistencia de la arquera del cuadro cusqueño, Paula Méndez, para enviar el balón al fondo de la red para anotar el primer tanto para las trujillanas.

Luego, a los 94′, la atacante Alessia Sanllehi desde el lanzamiento de los dos pasos se encargó de sellar la victoria tricolor.

Con esto, el equipo de “Pompo” Cordero se medirá en partidos de ida y vuelta a Alianza Lima, donde toca iniciar en Trujillo y definir en Lima el pase a la final del Clausura de Liga Femenina.