Más de 50 deportistas conquistaron el ciclismo de montaña al participar en la Travesía Génesis Inka MTB 2025, realizado del 26 al 30 de agosto, en la región de Áncash. El recorrido comenzó en el Valle del Mosna en la sierra hasta el Valle de Huarmey en la costa con más de 370 kilómetros recorridos.

Es así que el español Manuel David Benito Martin fue el vencedor en la clasificación General Varones con un tiempo de 14 horas, 48 minutos y 13 segundos y la peruana Hellen León venció en Damas con un tiempo de 20 horas, 52 minutos y 09 segundos.

Por la General Varones, los brasileros Anderson José da Mata (15:14:34) y Felipe Jose Martin Cotecchia (16:01:39) ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. Mientras que, en Damas, la peruana Isabel Guerra fue la que completó el podio en 29:31:36.

Los ciclistas atravesaron la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, valles costeros y el desierto hasta llegar al océano. Una ruta diseñada para integrar la herencia de la cultura Chavín con la cultura Huari, considerado un puente entre pasado y presente.

“La Génesis Inka MTB 2025 ha sido una experiencia única, difícil pero apasionante. Con unas rutas sagradas que nos han permitido conocer más sobre la historia ancestral del Perú y sus impresionantes paisajes”, señaló Manuel Benito.

RANKING

Open Varones

Richard Gariny con 16:35:51

Leandro Benites con 17:47:07

César Ramírez con 24:53:07

Varones Máster A

Cristian Rojas - 16:15:17

Christian Arce - 17:37:56

Jesús Ruiz Conde - 17:55:49

Damas Máster B

Hellen León – 20:52:09

Isabel Guerra – 29:31:36

Laura Ortíz – 50:00:00

Varones Máster B

Manuel Benito (España) - 14:48:13

Anderson José da Mata (Brasil) - 15:14:34

Felipe Martins (Brasil) - 16:01:39

Varones Máster C

Sandro Marzullo (Brasil) - 20:37:00

César Fenoll (España) - 37:55:32

Varones Máster D

Fabio Ahumada (Colombia) - 21:23:09

Eduardo Pérez (Uruguay) – 21:58:40

Mauricio Villafana – 26:22:18