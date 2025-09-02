El piloto arequipeño Rafael Gil Valverde, de 5 años de edad, ha demostrado condiciones en la tercera y cuarta fecha del Campeonato Nacional IAME SP 2025, que se realizó el 31 de agosto en el circuito del kartódromo de Cerro Juli.

Es la cuarta participación en el campeonato donde ha mantenido podio y no fue la excepción en Cerro Juli al dejar deslumbrado a los asistentes por su corta edad. Apoyado y alentado por sus padres Jorge y Verónica, el pequeño Rafael aspira a ser un representante regional y nacional en kartismo, en la categoría Baby.

Sin embargo, a corta edad tiene activa las aspiraciones de llegar en el futuro a la Fórmula 1, teniendo como referente al piloto Kimi Antonelli de la escudería Mercedes.

Rafael pertenece a la escudería FGV Racing, que apuesta por el desarrollo del piloto. Viene de correr la 1er y 2da fecha en el Nacional en Lima con 5 años de edad, logrando el segundo lugar en cada una de las fechas

“Estoy comprometido a mejorar con mi equipo de mecánicos y entrenadores. Es una pasión que comparto con mi papá Jorge y mi mamá Verónica. Es mi primer año haciendo kartismo y me encanta la adrenalina. Invito a otros niños a practicar deporte que es lo menor”, apuntó.

GANADORES

Gianluca Gómez, Rafael Gil y Tomás Careaga (Baby), Ernesto Del Carpio, Matias Bustinza y André Paz (Micro), Emilio De Córdova, Valentino Careaga y Joaquín Paz (Mini), Lucas Careaga, Sebastián Delgado y Valentina Lanza (Junior), y Mundy Loyer, Joaquín Pinto y Iago Sierlecki (Senior).