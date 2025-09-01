El mejor cierre del mes de aniversario de Arequipa lo dieron los menores de edad, desde los 3 a los 17 años, quienes participaron de la segunda edición de la maratón “Ccoritos de Oro”, que se realizó en la Plaza de Armas de la ciudad la tarde del domingo.

La reflexión del día la puso Stefano Adriazola, ganador de la categoría de 5 y 6 años, tras cruzar la meta expresó que, “no se olviden, el que persevera, alcanza; tú te esfuerzas, tú corres todos los días en una montaña, tendrás una recompensa, tú corre”.

La actividad inició cerca de las 15:00 horas, teniendo como punto de partida el frontis del Portal de la Municipalidad. Sobre el recorrido, este varió dependiendo de la categoría, en el caso de los más pequeños, dieron una vuelta a la plaza de Armas, mientras que la edad avanzaba, el recorrido se extendió incluso hasta un circuito que compendia una ruta dos vueltas.

Este evento deportivo marcó el final de las actividades en agosto por el 485° Aniversario de la Fundación de Arequipa, a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Conozca la siguiente lista de los ganadores:

3 – 4 años (Pata Ccala)

Damas

Alexa Marian Pari Rivera (N° 32) Cristina Rafaela Mejía Chilque (N° 29) Fiorela Aylin Aquino Chambi (N° 2)

Varones

Zabdiel Quispe Benavides (N° 95) Bruno Enrique Arias Carrión (N° 54) Estefano Jeral Calderón Vargas (N° 57)

5 – 6 años (Ccoritos)

Damas

Alexandra García Terrones (N° 143) Mileydi Alondra Mendoza Flores (N° 158) Ariadne Ccopa Mollehuanca (N° 132)

Varones

Estefano Adriazola Mamani (N° 200) Leonel Giraldo Sonalea (N° 237) Luziano Benjamín Manrique Marioca (N° 261)

7 – 8 años (Characatitos)

Damas

Meylin Gloria Obregón Aneyra (N° 349) Rafaela Nicole Salazar Flores (N° 365) Michelle Bustamante Huillca (N° 307)

Varones

Adrián José Zamora Fuentes (N° 472) Emanuel Valentino Pari Rivera (N° 438) Paolo Israel Cáceres Escobedo (N° 392)

9 – 10 años (Lonccos)

Damas

Luciana Milagros Hinojosa Tapia (N° 504) Aisha Luana Gallegos Chávez (N° 501) Sandra Robani Calle (N° 537)

Varones

José Luis Arias Carrión (N° 549) Austin Sauders (N° 607) Andre Aldahir Rodríguez (N° 548)

11 – 12 años (Rocotitos)

Damas

Xiomy Gabriela Gonzales Becerra (N° 646) Tayra Pía Rosmery Boedor Mendoza (N° 629) Marcela Cayoni Quiróz (N° 637)

Varones

José Santiago Saga Mendoza (N° 718) Fabián Chávez Almirón (N° 684) Marco Antonio Dávila Paredes (N° 687)

13 – 14 años (Ccala)

Damas

Brescia Del Fátima Quispe Pinchi (N° 742) Milene Arellys Quispetupac Machaca (N° 741) Paola Morales Donaire (N° 748)

Varones

Lanzair Alessandro Salas Nina (N° 772) William Yoshimar Anccota Arocutipa (N° 749) Sebastián Albert Sucapuca Mamani (N° 775)

15 – 16 – 17 años (Maltones)

Damas

Yasmin Delia Ccahuaniñahuanco (N° 785) Daniela Massiel Huamani Lucana (N° 794) Mónica Alexandra Ochoa Gómez (N° 798)

Varones

Andrés Rolando Valdivia Contreras (N° 839) Anthony Daniel Cáceres Castillo (N° 811) Harold Marcelo Flores Neyra (N° 818)

II Minimaratón Ccorito de Oro, organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Foto: Difusión.

II Minimaratón Ccorito de Oro, organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Foto: Difusión.

II Minimaratón Ccorito de Oro, organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Foto: Difusión.

II Minimaratón Ccorito de Oro, organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Foto: Difusión.

II Minimaratón Ccorito de Oro, organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Foto: Difusión.

II Minimaratón Ccorito de Oro, organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Foto: Difusión.

II Minimaratón Ccorito de Oro, organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Foto: Difusión.