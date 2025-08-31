Una definición atípica se vivió en el estadio Juan Teodoro Medina de Matarani (Islay), donde Viargoca FC de Atico se coronó bicampeón departamental de fútbol de Arequipa en la Copa Perú, tras derrotar por 5 a 4 en los penales al Club Amigos de la PNP Casimiro Cuadros.

El trámite inicial del partido fue favorable para el cuadro verde y blanco, que antes de los 5 minutos desperdicio dos ocasiones claras para abrir el marcador a través de Andy Polar.

El partido estuvo dirigido por el polémico Diego Haro, quien no dudo en mostrar la primera roja del partido a Deyvi Díaz a los 32 minutos por agresión a un jugador de Viargoca. Solo 7 minutos más, el réferi sacó la roja a Andy Polar, dejando a Amigos de la PNP con 9 jugadores.

Pese a la ventaja numérica, Viargoca no pudo superar la defensa del cuadro caymeño y menos aún la gran actuación del guardameta Yamil Paredes. El título se definió en los penales, donde Dorian Polar erró el último tiro para Amigos de la PNP, permitiendo el festejo del equipo de Atico.

Cabe precisar que en la semana, se anunció la salida de Ariel Paz de la dirección técnica de Amigos de la PNP, siendo reemplazo por Pool Rodríguez.

En la etapa nacional de a Copa Perú que iniciará el 13 de septiembre, Viargoca enfrentará al FC Tambo de Ayacucho, mientras que Amigos de la PNP jugará ante Illanes 48 Llallahua de Puno.

LLAVES

En el caso del FD Galaxy como representante de Arequipa, enfrentará a Defensor Patibamba de Ayacucho.