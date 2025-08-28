Más de 2 mil aficionados del motorsport llegaron al Ronex Park de Lurín para disfrutar de la tercera fecha del Campeonato Nacional Ronex 2025 que sigue sorprendiendo jornada tras jornada.
Los distintos pilotos de las categorías de Crosscar, Motos Pro, Motos Mecánica Nacional, Copa AVA RX y UTV no se guardaron nada en cada curva, lo que forzó que el liderato vaya cambiando manga tras manga.
El Crosscar estuvo de candela y esta vez fue Sergio Martínez de España, quien se llevó el primer lugar. El piloto del Team AVA, Lucho Mendoza Jr., se ubicó segundo y Joaquín Landa fue tercero, demostrando que esta temporada viene dando pelea.
En Motos Pro, Flavio Castro, dio cátedra para llevarse el primer puesto y Kevin Herrera también se impuso en Motos Mecánica Nacional. Mientras que Sergio Baigorria volvió para vencer en la categoría Copa AVA RX y Nicolás Landa sigue consolidándose en la UTV.
Los autos clásicos de la Copa AVA RX sigue llamando la atención de todos y esta vez fueron doce autos en línea de partida entre los que destacan un Toyota Corolla Ke70, Toyota AE86 (Hachi), Hiunday Pony, un Daewo Tico, los cuatro Volkswagen Escarabajo, entre otros.
“Ha sido una fecha peleada, pero felizmente se pudo seguir con la racha de triunfos. Agradecer a mi equipo porque la moto siempre se comportó muy bien”, señaló Flavio Castro, ganador de Motros Pro.
Los asistentes pudieron disfrutar del clásico Meet and Greet donde se tomaron fotos con los pilotos y sus vehículos, así como activaciones de diversas marcas. La cuarta fecha será el 21 de septiembre
GANADORES
Motos Mecánica Nacional
1er puesto - Kevin Herrera
2do puesto - Ismar Delgado
3er puesto - Jorge Álvarez
Motos Pro
1er Puesto - Flavio Castro.
2do Puesto - Manuel Medina
3er Puesto - Renzo Cecchi Jr
UTV
1er puesto - Nicolás Landa
2do Puesto - Álvaro Rivera
3er Puesto - Miguel López
RX
1er Puesto - Sergio Baigorria
2do Puesto - Bruno Toro Lira
3er Puesto - Paul Abanto
Crosscar
1er Puesto - Sergio Martínez
2do Puesto - Lucho Mendoza
3er Puesto - Joaquín Landa