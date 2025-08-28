Competencia congresó a más de dos personas. Foto: difusión.
Más de 2 mil aficionados del motorsport llegaron al Ronex Park de Lurín para disfrutar de la tercera fecha del Campeonato Nacional Ronex 2025 que sigue sorprendiendo jornada tras jornada.

Los distintos pilotos de las categorías de Crosscar, Motos Pro, Motos Mecánica Nacional, Copa AVA RX y UTV no se guardaron nada en cada curva, lo que forzó que el liderato vaya cambiando manga tras manga.

El Crosscar estuvo de candela y esta vez fue Sergio Martínez de España, quien se llevó el primer lugar. El piloto del Team AVA, Lucho Mendoza Jr., se ubicó segundo y Joaquín Landa fue tercero, demostrando que esta temporada viene dando pelea.

En Motos Pro, Flavio Castro, dio cátedra para llevarse el primer puesto y Kevin Herrera también se impuso en Motos Mecánica Nacional. Mientras que Sergio Baigorria volvió para vencer en la categoría Copa AVA RX y Nicolás Landa sigue consolidándose en la UTV.

Los autos clásicos de la Copa AVA RX sigue llamando la atención de todos y esta vez fueron doce autos en línea de partida entre los que destacan un Toyota Corolla Ke70, Toyota AE86 (Hachi), Hiunday Pony, un Daewo Tico, los cuatro Volkswagen Escarabajo, entre otros.

“Ha sido una fecha peleada, pero felizmente se pudo seguir con la racha de triunfos. Agradecer a mi equipo porque la moto siempre se comportó muy bien”, señaló Flavio Castro, ganador de Motros Pro.

Los asistentes pudieron disfrutar del clásico Meet and Greet donde se tomaron fotos con los pilotos y sus vehículos, así como activaciones de diversas marcas. La cuarta fecha será el 21 de septiembre

GANADORES

Motos Mecánica Nacional

1er puesto - Kevin Herrera

2do puesto - Ismar Delgado

3er puesto - Jorge Álvarez

Motos Pro

1er Puesto - Flavio Castro.

2do Puesto - Manuel Medina

3er Puesto - Renzo Cecchi Jr

UTV

1er puesto - Nicolás Landa

2do Puesto - Álvaro Rivera

3er Puesto - Miguel López

RX

1er Puesto - Sergio Baigorria

2do Puesto - Bruno Toro Lira

3er Puesto - Paul Abanto

Crosscar

1er Puesto - Sergio Martínez

2do Puesto - Lucho Mendoza

3er Puesto - Joaquín Landa

