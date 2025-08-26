Atlético Arequipa City se coronó campeón en la Liga de Ascenso Femenina en el distrito de Cerro Colorado, luego de vencer 1-0 a FC Memorys (subcampeón), con anotación de Karen Weiswuar Capa, además destaca la participación de Aldana Champi y Mitzy Álvarez.

“No hemos perdido un partido, es el primer título en femenino. Sabemos que la siguiente etapa es más compleja”, señaló el DT de Atlético Arequipa, Jesús Sisa.

Mientras, en el distrito de Yura el campeón fue FBC Atlético Arequipa al golear 5-0 a Los Tigres, en la última fecha que se jugó en el estadio de Ciudad de Dios. Atlético Yura es el subcampeón.

La goleadora del campeonato fue Elvira Leni Cabrera con 18 anotaciones, mientras Roxana Gutiérrez fue considerada como mejor arquera.

FBC Atlético Arequipa campeonó en Yura. Foto: Vicente Medina.

La primera fase de la Liga de Ascenso Femenina, etapa Departamental en Arequipa, se jugará entre el 30 y 31 de agosto. Participarán 18 equipos de 9 distritos. Los encuentros serán en 9 llaves de ida y vuelta. Los ganadores avanzarán a la segunda fase.

LLAVES POR SERIES

Galaxy FC (campeón Majes) - Atlético Yura (subcampeón Yura), Sport Luna (campeón Miraflores) - Blue Star (subcampeón Cercado), Sport Porteño (campeón Matarani) - Team Zamácola (subcampeón Cayma), Stella Maris (campeón Cercado) - Puerto Matarani (subcampeón Matarani), Crecer Cocachacra (campeón Mollendo) - FC Memorys (subcampeón Cerro Colorado), AQP Sin Límites (campeón Cayma) - Dinamo El Arenal (subcampeón Mollendo), Atlético Arequipa City (campeón Cerro Colorado) - Atlético Nacional (subcampeón Paucarpata), Jorge Chávez (campeón de Paucarpata) - Atlético Majes (subcampeón Majes) y cierra la llave entre FBC Atlético Arequipa (campeón Yura) - San Carlos (subcampeón Miraflores). (V. Medina)