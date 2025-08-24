Emoción de principio a fin, así se vivieron los partidos que definieron a los campeones de la segunda edición del Campeonato “Interciudades”, organizado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, realizado en el Coliseo Municipal.

En básquet varones, el oro lo ganó Moquegua, pero tuvo que sacar adelante un partido complicado ante Juliaca, aunque casi todo el tramo del encuentro los moqueguanos estuvieron al frente, en el tercer cuarto el puntaje se emparejó hasta llegar a estar igualados 33 a 33, sin embargo, antes de finalizar este cuarto y al inicio del último, Moquegua nuevamente sacó ventaja.

En el último cuarto, los juliaqueños lograron aproximarse a dos puntos a falta de un minuto, no obstante, Moquegua ganó el partido por 71 a 66. En el segundo lugar se ubicó la selección de Tacna, mientras que el cuarto lugar se quedó con Puno. El mejor jugador del torneo fue Kimble Cameron y el mejor armador César Juárez, quienes fueron premiados en la clausura.

En lo que respecta al vóley femenino, Arequipa como anfitrión se quedó con el primer lugar, pero al igual que Moquegua en básquet, sufrió un triunfo ante Moquegua en el último partido. El primer set estaba cómodamente a favor de las mistianas por 22 a 16, sin embargo, Moquegua se acercó peligrosamente hasta el 23 a 21, momento para el cual Arequipa pidió tiempo técnico, logrando finalizar este set con el marcador de 25 a 22.

En el segundo set, el susto fue mayor, Moquegua marchaba por delante en el marcador con 18 a 16, pero la rápida reacción de las mistianas evitó un tercer set, ganado este segundo por 25 a 21. En la premiación, se distinguió a Ayein Arias (Puno) como mejor jugadora y Alexandra Meza (Arequipa) como mejor ataque. El segundo lugar fue para Puno, tercero para Moquegua y cuarto para Tacna.

Clausura de la segunda edición del Campeonato Interciudades “Copa Arequipa”. Foto: Difusión.

