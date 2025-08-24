Por segundo año consecutivo y, en el marco del 485° Aniversario de la Fundación de Arequipa, se realiza el Campeonato “Interciudades”, en las disciplinas de básquet y vóley, que este año congrega a más de un centenar de deportistas de las ciudades de Moquegua, Tacna, Puno, Juliaca, Cusco y Arequipa.

En los dos días de competencia se disputarán un total de 15 partidos. En la disciplina de básquet son 6 las delegaciones presentes, dividas en dos series, la primera conformada por Moquegua, Arequipa y Tacana, mientras que la segunda la integran Juliaca, Cusco y Puno.

DECISIVO

La final de básquet está programada para jugarse a las 11:10 horas de hoy y se disputará entre los ganadores de ambas series. En tanto, para el vóley, participan las delegaciones de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna en una ronda de todos contra todos, cuyo último partido se disputará a las 12:10 horas.

La ceremonia de clausura y premiación, que consiste en trofeo y medallas para los primeros lugares, está programada para las 13:20 horas. Dada que esta segunda edición convocó a más de 110 deportistas, se espera que este torneo se pueda instaurar a través de una ordenanza municipal como una tradición por el aniversario de la ciudad, no descartando que de existir una mayor convocatoria pueda ampliarse las fechas de participación en próximas ediciones.

La inauguración del torneo se realizó también el Coliseo Municipal al mediodía del sábado. Cabe señalar que la organización está a cargo de la Subgerencia de Juventud, Recreación y Deporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Entre otra de las actividades deportivas por el aniversario de la ciudad, hoy se realiza también la Competencia Internacional de Ascenso al Misti.