Christian Ticona Bobadilla (31), conocido como “Travieso”, impulsa hace dos años el boxeo al aire libre para niños, jóvenes y adultos, en el campo que se encuentra cerca a la intersección de las avenidas Caracas y Colón, distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

El entrenamiento en una chacra de la campiña arequipeña y bajo el imponente volcán Misti es físico, técnico y con crioterapia, en este último se utiliza hielo para evitar las lesiones.

“Hace dos años comencé y ahora con mii gimnasio lo complemento. Es un entrenamiento, como en Rusia, diferente. Es gratuito, no hay cobro de dinero. Tiene una duración de tres horas, se realizan fundamentos básicos de boxeo en cuatro etapas: técnico táctico, físico, potencia específica y terminamos con crioterapia”, señaló.

Ticona Bodadilla recalca que el proyecto que impulsar tiene acogida y son más de 40 personas que asisten a los entrenamientos que se realizan cada cierto tiempo.

“Quiero masificar el deporte de boxeo, el deporte de contacto aumentó en los últimos meses. La gente viene y quiere aprender a boxear conmigo”, apuntó.

Christian afirma que se levanta a las cinco de la mañana para dirigirse al mercado El Palomar (Cercado) para comprar ocho sacos de hielo y se moviliza en taxi.

“Es un gasto, pero lo hago por masificar el deporte. Voy a continuar con el proyecto al pie del volcán Misti”, señaló.

PROFESIONAL

Christian Ticona es un boxeador arequipeño que está a punto de encontrar la gloria. Dejará el nivel amateur para ingresar antes de Navidad al ámbito profesional.

“Tendré tres peleas más en amateur y en mes de noviembre debo tener mi primera pelea profesional y mi debut será en Arequipa”, dijo.

Para el día de su debut profesional llegará un comité de Lima, del consejo de boxeo. “Voy a ingresar al ranking mundial. Hay 15 boxeadores profesionales en Lima. Estoy en la categoría 67 kilos, peso ligero”, recalcó.

LOGROS

Christian Ticona ha demostrado durante 14 años que es un guerrero en el ring y desde el 2021 no ha dejado de ganar medallas, diplomas y el cinturón de la Asociación de Boxeo Amateur Tanaulipas (Abatam) no respaldado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Cada medalla para mí es una motivación, es un recuerdo porque es el esfuerzo que he tenido durante meses, en una preparación. Más allá del costo vale el significado de la medalla y seguiré teniendo más. Muestra el esfuerzo que he tenido durante años”, afirmó.