Con la participación de 14 clubes se disputará este año la Segunda División de la Liga Distrital de Fútbol de Huanchaco 2025. El torneo brindará tres ascensos a la máxima división del próximo año.

REUNIÓN

Con la presencia de Emilio Leyva Cabrera y Jorge Velásquez Gonsalez, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la liga de Huanchaco, junto a los delegados de los equipos participantes se realizó el sorteo del fixture y la aprobación de las bases, en las oficinas que se ubican en el Estadio Municipal de Huanchaco.

El campeonato, que iniciará el 13 de setiembre, se jugará bajo el sistema de todos contra todos y serán 13 jornadas donde los equipos participantes no solo lucharán por lograr el título y levantar el trofeo, sino que hay tres cupos para el Campeonato de Primera División de Huanchaco del 2026.

“Este año hubo bastante acogida y agradecemos a todos los dirigentes de nuestro distrito de Huanchaco. Tenemos 14 clubes en Segunda División, así que la competencia será ardua y muy peleada. Además, invitamos al aficionado huanchaquero a acudir cada fin de semana al estadio a alentar a sus equipos y así se sientan respaldados”, indicó Velásquez.

COMPITEN

Los clubes que forman parte del torneo de ascenso son C.A. Mannucci Junior, Cruzado Sport, Atlético Libertad, Deportivo Victoria FC, CDA Miguel Grau, Juventud Huanchaquito, Madrid Trujillo, Sport Víctor Larco F.C, Talento FC, Manolo Salinas, Deportivo Parma, FC Las Lomas, Juventud El Cruce y Atlético Kin Rey.

Los cotejos de la primera fecha quedaron definidos de la siguiente manera: Atlético Kin Rey vs. FC. Las Lomas, Cruzado Sport vs. Sport Víctor Larco F.C, Manolo Salinas vs. CDA Miguel Grau y Madrid Trujillo vs. Atlético Libertad.

Además, Juventud Huanchaquito vs. Deportivo Parma, Deportivo Victoria FC vs. Juventud El Cruce y C.A. Mannucci Junior vs. Talento FC.

“También resaltar que por segunda vez en el presente año RAVNI se puso la camiseta de la liga y apuesta a ser nuestro sponsor oficial de Segunda División 2025”, informó la Liga de Huanchaco en sus redes oficiales.

Al final de las 13 fechas, el campeón, subcampeón y tercer lugar serán premiados con hermosos trofeos, medallas y diplomas de honor. También se reconocerá al mejor futbolista, al goleador y al mejor arquero de la competencia.