El Estadio Monumental de Ate será el escenario de la gran final de la Copa Libertadores 2025, programada para el sábado 29 de noviembre, según confirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del máximo organismo del fútbol sudamericano.

“La final de la CONMEBOL Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima”, publicó Domínguez, ratificando así la elección del recinto donde Universitario de Deportes ejerce su localía.

¡Será el sábado 29/11 por la #GloriaEterna!

Será la segunda vez que el Monumental reciba la final única del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

La primera ocasión fue en 2019, cuando Flamengo venció 2-1 a River Plate con dos goles de Gabriel Barbosa, en un partido que marcó la historia reciente de la competición.

El coloso ubicado en el distrito de Ate, con capacidad para más de 80 mil espectadores, es considerado uno de los estadios más grandes y modernos de la región.