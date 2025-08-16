Comerciantes Unidos dio el golpe y le amargó la celebración en el Días del Aniversario de Piura. al equipo de Atlético Grau, que le volvió a desnudar los graves errores en que está metidos el cuadro que dirige el técnico Ángel Comizzo en el Torneo Clausura.

Fue ayer jugando de local en el Estadio Campeones del 36 de Sullana por la sexta fecha del Torneo Clausura donde los “Comerciantes” de Cutervo con goles de Julián Marchioni y Matías Sen, le dieron el triunfo sobre los últimos minutos de juego, empatando momentáneamente Tomás Sandoval para los albos.

PUEDES VER: Liga 1: Los “Churres” buscan tumbarse al Cusco FC.

EL GOLPE

El equipo albo con un planteamiento que no convence, le falta contundencia en el ataque y la defensa deja muchos vacíos se notó ayer ante los cutervinos; que dígase de pasó, a pesar de no tener mucho tiempo el balón, con ataques rápidos supo aprovechar y definir en el arco de Patricio Álvarez.

Un equipo que comenzó premunido de un triunfo, que se daba por descontado ante un equipo que estaba colero en la tabla de posiciones, pero que se agrandó ante un plantel albo que no encuentra norte y sigue de capa caída.

El cataclismo comenzaría a los 21 minutos, cuando la visita anota un gol por intermedio de Matías Sen, peero que el árbitro Bruno Pérez lo anuló por posición adelantada, esto fue una alerta para el equipo de Comizzo. Pero a los 34´ Julián Marchioni apertura el marcador de un potente porrazo a la parte alta del arquero Álvarez, tras recibir un balón en pared y donde la defensa se quedó parada.

MIRA ESTO: Liga 1: Equipo albo va por la recuperación en el Torneo Clausur a

DERROTA

Para el segundo parcial, el técnico albo optó por Cristopher Olivares, Elsar Rodas, Paulo de La Cruz y Tomás Sandoval para darle mayor movilidad y justamente éste último lograría el empate a los 69 minutos a tiro rastrón.

Los albos siguieron insistiendo en conseguir la victoria, pero a los penal 87 un foul de Elsar Rodas a Nico Figueroa, fue convertido de un potente tiro de derecha por Mathía Sen, que pese a que Álvarez intuyó, pero por la fuerza lo venció.

Grau baja al puesto 14° de la Tabla del Clausura con sólo 4 puntos y en la próxima fecha visita a Cienciano en el Cusco, el domingo 24.