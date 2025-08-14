Obligado a ganar al equipo de Comerciantes Unidos, Atlético Grau afronta mañana un compromiso serio donde solo vale el triunfo, pues está en una situación incómoda en la tabla de posiciones y urge de la recuperación en el Torneo Clausura, pues solo ha sumado 4 puntos.

Atlético Grau viene cumpliendo una irregular campaña en la Liga 1 y, lejos de ser protagonista como el año pasado, está muy cerca de la zona del descenso.

DE LOCAL

El Club “Patrimonio de Piura” ha dejado escapar muchos puntos, sobre todo en condición de local, lo que ha provocado la caída en la tabla de colocaciones, lo que preocupa a la hinchada piurana, que espera mañana un triunfo ante el colero del campeonato.

Los albos vienen de perder 2-3 de visita ante Los Chankas y en el Torneo Clausura con 4 puntos lo ubica en el puesto 14, mientras que en la tabla acumulada está en el puesto 12 con 26 puntos, a solo 7 de la zona de descenso.

MALA NOTICIA

A Atlético Grau le pesa mucho jugar de local en Sullana, Trujillo y hasta en Lima, por la falta de un estadio en Piura, por la poca asistencia de hinchas en los estadios referidos.

Se tenía previsto jugar gran parte del Torneo Clausura en el Estadio Municipal de Bernal, pero ha quedado descartado pues los trabajos serán culminados el próximo año.

Y es que el cambio de gramado y mejoramiento de infraestructura del estadio bernaleño, la buena pro otorgada fue anulada por el Gobierno Regional al Consorcio Sol de Oro.

El alcalde de Bernal, José Ruiz, señaló que el referido consorcio no presentó las cartas de garantía requeridas, por lo que la entidad regional anuló el proceso y ha convocado a una nueva licitación, donde se tiene previsto una financiamiento de S/606,886.