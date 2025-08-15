Bajo la conducción del árbitro Víctor Cori se juega este domingo el partido entre Alianza Atlético contra Cusco FC. a desarrollarse desde las 6:30 p.m. en el Estadio Garcilaso de la Vega en la Ciudad Imperial por la sexta fecha del Torneo Clausura.

MOTIVADOS

Para los dirigidos por el técnico argentino Gerardo Ameli, será un cotejo donde quieren seguir recuperando terreno y mantenerse en zona de clasificación a un torneo internacional y van con la ganas de traerse un triunfo de lares cusqueños para beneplácito del hincha.

Los “Churres” vienen de ganar al UTC de Cajamarca en un partido donde con dos goles “madrugadores” ganaron en el Estadio Campeones del 36, y están ubicados en el casillero 5to., con 40 unidades.

Por su parte su rival (que en la fecha anterior descansó), en su anterior cotejo ganó 2-1 al UTC jugando en Cajabamba y está en la segunda colocación con 46 puntos en tabla acumulada.

Cabe señalar que este será un partido de revancha, toda vez que en el Torneo Apertura los cusqueños le pararon el macho en Sullana y los vencieron por 4-2 con goles anotados por Álvaro Ampuero, Facundo Callejo, Iván Colman y Manuel Tevez.

SEGURO

El portero Diego Melián señaló que seguirán por la misma senda de los triunfos y van a buscar una victoria desde el saque, pues no quieren alejarse de los primeros lugares. “ El rival es difícil, además de la altura, pero sabremos cómo ganarle en su cancha, nos hemos preparado para ello y con humildad, coraje y garra, sé que vamos a lograrlo. Lo dejaremos todo en la cancha ”, manifestó el buen golero albiceleste.

Mientras tanto, se conoció que el plantel estará viajando el día sábado rumbo a Lima y luego al Cusco, teniendo el equipo completo y sin lesionados y deseosos de estar en la cancha para el inicio de este trascendental encuentro deportivo.