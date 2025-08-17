Punto de oro. Carlos A. Mannucci igualó 2-2 en su visita a Fútbol Club Cajamarca, en el Estadio Cristo El Señor del distrito de Baños del Inca, por la quinta fecha del Grupo A del Campeonato de la Liga 2 Caja Cusco.

LUCHADO

A los 7 minutos, el golero tricolor Jeferson Nolasco le sacó un tiro de gol al ariete Héctor Zeta.

Sobre los 14’, Abel Casquete apareció por la banda derecha para sacar un centro y en el área apareció Zeta para conectar el balón de un fuerte testazo y anotar el primer tanto para los cajamarquinos.

Cuando el reloj marcaba los 27’, el volante Willyan Mimbela ejecutó un tiro de esquina. En el área, el delantero Ítalo Regalado pivoteó el esférico y el uruguayo Gonzalo Rizzo con golpe de cabeza venció la resistencia del arquero Massimo Sandi. Era el 1-1.

Sin embargo, en la siguiente jugada, Diego Cuadros aprovechó un error defensiva tricolor para de un derechazo anotar el segundo tanto para los locales. Era el 2-1

LLEGÓ LA PARIDAD

En la parte complementaria, el DT carlista Luis Cordero envió al campo de juego a Bryan Urrutia. Justamente, Urrutia a los 86 minutos se encargó de poner el 2-2 final.

Los tricolores suman 7 puntos e igualan en puntaje con Bentín Tacna Heroica.