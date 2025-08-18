Club Amigos de la PNP Casimiro Cuadros superó por 3 a 0 al Viargoca FC de Atico, en un partido en el que la visita solicitó una terna arbitral de Lima, la cual estuvo liderada por el juez Renzo Arias.

Los locales fueron los dueños del balón y de los peligros de gol, solo al minuto 4 Deivi Díaz sacó un potente remate desde fuera del área, cuya curva dejó desorientado al guardameta rival, colocando el primer tanto.

La visita abusó de las para cortar las jugadas del elenco “verde y blanco”, cada una de ellas sancionadas por el juez principal, acto que no gustó a la banca de Viargoca, que vio a su primer miembro del cuerpo técnico expulsado a los 32 minutos.

En la segunda parte, el ingreso de Miguel Yaguno pareció darle claridad al juego de Viargoca, sin embargo, este solo tuvo una llegada de peligro. Nuevamente Amigos de la PNP tomó la iniciativa y encontró a través de un penal el segundo tanto en los pies de Josiney Ríos a los 62 minutos.

Solo 4 minutos después, el comando técnico de Viargoca reclamó airadamente al árbitro, generando dos expulsados más de la banca, además de que la hinchada que vino desde Atico empezó a arrojar botellas al campo de juego. Sobre el final del partido, Hristo Paredes colocó el tercer tanto.

En Majes, FD Galaxy goleó 5 a 1 a Sport El Alto y se convirtió en el tercer y último clasificado por Arequipa a la Etapa Nacional de la Copa Perú.

DEFINICIÓN

Amigos de la PNP jugará con FD Galaxy y Viargoca con Sport El Alto, una igualdad en puntos obligará a un partido más.