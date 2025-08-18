Luego de 13 años, la escuadra de Juventud Bellavista FBC de La Esperanza volverá a disputar la etapa nacional de la Copa Perú.

El cuadro rojo y crema venció 3-1 a Municipal de Pataz, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, y tomó la punta del cuadrangular departamental a falta de una fecha.

SUPERIOR

El marcador se abrió sobre los 27’ cuando Denilson Castillo, tras un tiro de esquina cobrado por Ichiro Plasencia, terminó conectando el balón con golpe de cabeza para vencer la resistencia del golero Diego Toribio.

Si bien el cuadro esperancino que dirige Roberto Arrelucea dominó las acciones, no pudo reflejarlo en el marcador en la primera mitad.

LIQUIDA

En la segundad mitad, a los 59’, Luis Felipe Muñoz aprovechó un error defensivo y anotó el empate, 1-1, para la “Franja”, silenciando el estadio esperancino.

Dos minutos más tarde, la “Bala” Kevin Cuba marcó un golazo desde fuera del área para poner adelante a JB. Era el segundo tanto para alegría de sus seguidores.

Luego, sobre los 68’, Plasencia de tiro libre se encargó de marcar el tercer tanto para los esperancinos.

FESTEJAN

Vicente Romero, presidente de JB, destacó que cumplieron uno de los objetivos que se habían trazado desde inicios de año.

“Agradecer a Dios, a los muchachos y al comando técnico. Ya estamos en la nacional y dejando en alto el nombre del distrito de La Esperanza. Ha sido un trabajo fuerte, desde la distrital, y con el ‘profesor’ Roberto Arrelucea hemos ido armando el equipo para llegar a una etapa nacional. Agradecer a la hinchada por su apoyo. Ahora, vamos a representar a la región La Libertad en la nacional”, puntualizó.

Como se recuerda, en el 2012, también con Romero en la directiva, llegaron a la nacional del fútbol macho.

“Se vienen finales y el equipo se preparará de la mejor manera”, sentenció.

ASÍ MARCHAN

JB y FC Sport River comparten el liderato con 8 puntos. Luego, le siguen Deportivo El Inca con 6 y Municipal de Pataz con 4 unidades.