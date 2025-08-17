Bien dicen que escoba nueva barre bien y en el comienzo de la era Juan Reynoso el FBC Melgar venció 2-1 a Ayacucho FC, partido de la fecha 6 del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa).

Jhonny Vidales (18′) anotó el primero tras asistencia de Nicolás Quagliata. El atacante rojinegro definió en el área chica a ras de campo. Los asistentes al coloso agustino festejaron porque vieron otra actitud en los futbolistas.

Sin embargo, la visita reaccionó y anotó la paridad al minuto 63 por medio de Franco Caballero, que no perdonó en el área para vencer de cabeza a Carlos Cáceda.

No obstante, los dirigidos por Juan Reynoso se fueron con todo en busca de la ventaja. Hizo ingresar a Percy Liza, tomas Martínez y Gregorio Rodríguez, este último le dio el triunfo a Melgar en el minuto 90 y los tres puntos que ayudan a respirar con tranquilidad, al menos una semana más.

Con Juan Reynoso en la zona técnica, también volvió al equipo Dominó el habilidoso Jhamir D’Arrigo por la banda izquierda. No se vio la mano de Reynoso, el cambio será lento y seguro.

FBC Melgar 2-1 Ayacucho FC, por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Foto: Omar Cruz.

BERNARDO CUESTA

Bernardo Cuesta ratificó que se encuentra peleado con el arco. Al minuto 15 falló una opción clara de gol ante la salida del arquero Juan Valencia. Otra oportunidad se le presentó al minutos 30, pero el delantero nacionalizado peruano no puede gritar la palabra gol.

El capitán de Melgar estuvo parado más de siete meses luego de ser operado de una complicada lesión en la rodilla. Desde que volvió a los campos de juegos intentó por todos los medios anotar goles y hasta el momento no ha logrado.

NÚMEROS

Con este resultado, Melgar suma 8 puntos en el Torneo Clausura y 39 en el acumulado que lo mantiene en zona de Copa Sudamericana. Ayacucho continúa en zona de descanso con 19 unidades y 4 en el Clausura.

El próximo partido de Melgar será con ADT, en calidad de visita. Mientras, Ayacucho jugará de local con Deportivo Binacional, encuentro por el descenso.

DECLARACIONES

“El esfuerzo de los chicos es para sacarse el sombrero. Hoy fuimos un equipo corto, siempre tratamos de llegar a campo adversario, poco a poco iremos puliendo muchos aspectos”, señaló Reynoso en conferencia de prensa, quien adelantó que realizarán una pequeña pretemporada en fecha FIFA porque vio problemas en la parte física de los futbolistas.

Mientras, Nicolás Quagliata reconoció que aún se está adaptando a la altura de la ciudad de Arequipa. “Me estoy adaptando todavía, el grupo me ayuda bastante, seguiré trabajando para mejorar”, recalcó.