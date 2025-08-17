Arequipa fue escenario del campeonato internacional IV Open de Tiro Paradeportivo, un evento que reunió un fin de semana delegaciones de varios países, incluyendo deportistas peruanos que dieron la talla por su país.

Desde el Club Internacional, deportistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, y Perú, estuvieron presentes en las competencias llenas de concentración, disciplina y espíritu deportivo.

DIERON LA TALLA

Además, parte de la organización resaltó que se contó con la participación de 5 tiradores paralímpicos de talla internacional. Jorge Arcela Godoy (primer para tirador peruano de la historia que clasifica a unos Juegos Paralímpicos) pertenece al Programa Lima 2027 del IPD y subió al podio con la medalla de bronce en Arequipa. Se tuvo también a Almilie de EE. UU., Bruno Stov Kiefer de Brasil, Yenigladys Suarez Echevarría y Alexander Reyna Jerez, ambos de Cuba.

Mientras que en el medallero final, Cuba obtuvo el primer lugar, EE. UU. el segundo, Perú consiguió el tercero, le siguieron Brasil, México, Chile, Guatemala y Panamá. Por los vocales de tiro estuvieron César Jesús Ballenas Santos y Yuliana Marlyg Zapana Barrios.