Luego de la victoria del FBC Melgar de 2-1 sobre Ayacucho FC, el técnico del FBC Melgar, Juan Reynoso, analizó el triunfo y dejó en claro que, por ahora, el trabajo estará enfocado en fortalecer el aspecto físico del plantel, descartando la incorporación de nuevos refuerzos.

El técnico rojinegro explicó que el tema físico está muy bien “pauteado”, por lo que el equipo hará una mini temporada en la fecha FIFA. Además, para el partido con Universitario de Deportes, afirmó que la situación mejorará.

“El partido con la U seguro estaremos algo mejor. Hemos ganado jugadores y el equipo toma otro aire, lo que genera competencia interna y preocupación de que nadie tiene el puesto asegurado”, dijo postpartido con Ayacucho.

Además, refirió que dicho encuentro faltó contundencia, situación que trabajará para determinar mejores resultados. Analizando el partido, agregó que se perdieron ocasiones más que por falta de calidad porque carecieron de comunicación entre compañeros.

En ese sentido, Reynoso afirmó que se busca implantar el “equipo corto”, que haya automatismo y relevos. “Para ello hay que imprimir una gran dinámica y una fortaleza física y sobre todo interpretar el juego. Hoy por momento se vio, que fuimos un equipo corto que ganaba las segundas y terceras jugadas”, aseveró.

NO MÁS FICHAJES

Por otro lado, Reynoso confirmó que no llegará ningún refuerzo adicional al plantel. “El plantel está cerrado. Conociendo el plantel, estamos bien, estamos para competir. Tenemos un solo torneo, de repente si hubiera Sudamericana y Libertadores sería otra cosa. El plantel está trabajando de manera espectacular, hay mucha predisposición para trabajar y revertir la situación”, apuntó.

Por su parte, el volante uruguayo, Nicolás Quagliata, mencionó que se encuentra adaptando a la altura, y dará lo mejor en cada partido. “Me siento cómodo en el medio, pero también puedo dar una mano en todo el frente de ataque”, agregó.