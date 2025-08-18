Pese a los magros resultados de las últimas fechas en el Torneo Clausura, y a la posición que ocupa en la tabla, la directiva de Atlético Grau, presidida por Arturo Ríos Ibáñez, le renovó la confianza al técnico argentino Ángel Comizzo para seguir al frente del equipo “Patrimonio de Piura”.

Esto fue confirmado durante la asamblea de socios convocada por la directiva alba, donde se hicieron cambio total de los estatutos del club, que permite la reelección de Arturo Ríos y que fue aprobada por los 35 socios asistentes.

PUEDEVER: Liga 1: Grau pierde 2-1 ante el colero Comerciantes Unidos

SIN REFUERZOS

El cuadro “Patrimonio de Piura” se encuentra en un situación incómoda en las tablas de posiciones. En el Torneo Clausura están en el puesto 14 con sólo 4 puntos y en la Acumulado en el casillero 12 con 26 puntos, dejos de la zona clasificatoria a un torneo internacional.

Además, la directiva señaló que no traerá más refuerzos para la culminación de la temporada 2025 y que seguirá con el mismo plantel hasta la culminación del campeonato de la Liga 1, ya que hoy lunes se cierra el libro de pases.