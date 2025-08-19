Iniciaron los Juegos Deportivos y Paradeportivos Escolares 2025 – etapa regional, actividad deportiva que reúne a representantes de las diez Ugel de la región Arequipa y dada por el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Educación.

Oficialmente, empezó el 18 y continuará hasta el 29 de agosto en distintos escenarios deportivos de la Ciudad Blanca. Durante estas jornadas, los jóvenes atletas no solo demostrarán talento y disciplina, sino también valores como el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo.

JUDO Y TENIS DE MESA

El arranque estuvo marcado por las competencias de judo y tenis de mesa, en las que los escolares exhibieron gran destreza, compromiso y pasión por el deporte. En tenis de mesa se vivieron intensos duelos donde la velocidad y precisión fueron determinantes.

Cabe mencionar que, cada categoría tuvo a sus ganadores, quienes clasificaron a la etapa macrorregional.

MÁS COMPETENCIAS EN MARCHA

Además, desde este 19 de agosto se iniciaron las pruebas de atletismo, consideradas centrales en estos juegos, con pruebas de velocidad, resistencia y salto.

Las demás disciplinas se desarrollarán hasta el 29 de agosto, fecha en que concluirá la etapa regional y se definirá a los representantes que avanzarán a la etapa macrorregional.

Juegos deportivos y Paradeportivos Escolares 2025, etapa regional de Arequipa. Foto: Difusión.

