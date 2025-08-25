En el marco del 485° Aniversario de la Fundación Española de Arequipa, se realizó la edición 28 de la Competencia Internacional de Ascenso al Misti, la misma que se realizó la mañana del domingo, teniendo como punto de partida la Plaza de Armas de Arequipa.

El evento deportivo, organizado por el club de Andinismo Arequipa, tuvo como primer lugar en varones a Jorge Luis Castro Huamán, de la región de Huancavelica, quien llegó a la cima del volcán en un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 55 segundos.

Huancavelicano cubrió una distancia de 21 kilómetros y superar un desnivel de 3463 metros entre la Plaza de Armas de la ciudad (2359 msnm) y la cruz de hierro ubicada en la cima (5822 msnm) del volcán mistiano.

En el segundo lugar se ubicó Josué Pumacayo Montoya, también de Huancavelica, con un tiempo de 4 horas, 13 minutos y 13 segundos, en tanto el tercer puesto fue para Gino Yordano Flores Quispe, de Arequipa, con un tiempo de 4 horas 33 minutos y 8 segundos.

Ganadores en Competencia Internacional de Ascenso al Misti. Foto: Difusión.

Por su parte, en damas el primer lugar también fue para Huancavelica, en la persona de Estela Castro Huamán, con un tiempo de 2 horas, 36 minutos y 20 segundos. La largada para las damas se dio en el sector de Pastores (3330 msnm), superaron un desnivel de 2492 metros hasta la cruz de hierro y recorrieron una distancia de 8 kilómetros.

Ganadora en Competencia Internacional de Ascenso al Misti. Foto: Difusión.

Tomaron parte de la competencia un total de 23 atletas, 18 varones y 5 damas.

Cabe señalar que el día anterior, el 23 de agosto, se realizó un ascenso motivacional al Misti, que partió desde el distrito de Alto Selva Alegre.

Competencia Internacional de Ascenso al Misti. Foto: Difusión.

PREMIOS

Los primeros puestos, de ambas categorías, se hicieron acreedores a un premio económico de S/ 1500 (primer puesto), S/ 1000 (segundo puesto) y S/ 500 (tercer puesto) que serán entregados por el presidente del Comité Organizador, Luis Guillermo Rojas Sosa, en ceremonia especial programada para hoy lunes 25 de agosto a las 6 de la tarde en la Alianza Francesa.