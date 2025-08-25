La Liguilla Final de la Etapa Departamental de la Copa Perú en Arequipa terminó con Club Amigos de la PNP Casimiro Cuadros y FC Viargoca igualados en la cima con 15 puntos. A diferencia de los torneos conocidos, en el “fútbol macho” se requiere de un partido extra para definir al campeón, este partido se jugaría el próximo sábado en Mollendo (Islay), aunque la confirmación se dará recién en la semana.

En la sexta fecha de esta fase jugada en el estadio almirante Miguel Grau de El Pedregal, Viargoca FC derrotó 4 a 2 a Sport El Alto, mientras que Amigos de la PNP derrotó 2 a 0 a FD Galaxy.

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado comunicó a las ligas departamentales que el sorteo de la Etapa Nacional se realizará este martes 26 de agosto (11:00 horas) vía virtual, a través de su canal en YouTube.

La Liga Departamental de Fútbol de Arequipa determinará el horario y lugar para el partido extra.