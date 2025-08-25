Juventud Bellavista FBC derrotó ayer 1-0 a Deportivo El Inca, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza, y definirá el título de la etapa departamental de la Copa Perú ante FC Sport River de Florencia de Mora.

PAREJO

Desde el pitazo inicial, el cuadro rojo y crema tomó la iniciativa del juego con Kevin “Bala” Cuba como su mejor elemento.

Sobre los 9 minutos, el “Oso” Andy Pando con golpe de cabeza exigió a Yefferson Romucho, arquero de El Inca, quien se encargó de negarle el grito de gol.

El Inca tuvo una opción clara de gol en los pies del “Garoto” Favio Puertas, quien no pudo definirlo cuando estuvo solo frente al pórtico defendido por Juan Pretel.

A FESTEJAR

En la segunda mitad, a los 46’, Pando aprovechó una descoordinación en la defensa visitante y se encargó de marcar y romper la paridad. Era el 1 a 0.

Con el marcador en contra, El Inca adelantó sus líneas. El “Muñeco” Fernando Toribio buscaba el arco de Pretel, pero sin fortuna en el puntillazo final.

El “Diablo” Jorge Esparza y Juan Ruiz buscaban el gol, pero la línea defensiva de JB estuvo atento ante cualquier peligro.

El cuadro esperancino con Christian Albinco y Roy Jáuregui también fueron un dolor de cabeza para la defensa del cuadro de Chao.

Con esta victoria, JB sumó 11 puntos e igualó el primer puesto con FC Sport River. Mientras tanto, El Inca se quedó con 6 unidades y Municipal de Pataz con 4.

Los clubes de JB, FC Sport River y El Inca representarán a la región La Libertad en la nacional del fútbol macho. Mientras tanto, Municipal de Pataz quedó eliminado.

EXTRA

JB y Sport River se volverán a ver las caras una vez más, pero en esta oportunidad para definir quien será el campeón departamental de esta temporada.