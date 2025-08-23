Carlos A. Mannucci goleó 4-0 al Real Áncash FC., en el Estadio Rosas Pampa de Huaraz, por la fecha 4 de la Liga Femenina 2025.

Las dirigidas por Luis “Pompo” Cordero mostraron su buen fútbol en la altura de Huaraz. La trujillana Katsumi Cheng de tiro libre abrió el marcador sobre los 3 minutos.

En la parte complementaria, la paraguaya Maribel Portillo fue la gran figura al anotar un hat-trick.

Con esta victoria, las carlistas suman 7 puntos y se ubican en la cuarta casilla del Torneo Clausura. En la próxima fecha, recibirán a Sporting Cristal