Era el claro dominador, pero en el fútbol no hay merecimientos. Jugando mejor, llegando más y rematando, Sport Huancayo empató con el Deportivo Garcilaso en el estadio de la Capital Imperial. El resultado: 1 a 1.

El gol llegó muy temprano a los 3 minutos cuando ambos equipos recién se acomodaban.

Un tiro de esquina de Kevin Sandoval que aprovechó el central Aldair Salazar fue conectado de cabeza con el gol en contra para los visitantes.

A partir de ese momento el Rojo adelantó sus líneas y se le presentó buenas ocasiones de gol merced a su dominio.

El dominio era evidente y otra vez a los 24 minutos ante un servicio en diagonal de Javier Sanguinetti, solo, Nahuel Luján desperdicia una clara oportunidad.

Al final de la primera parte un tiro de Edú Villar chocó en el horizontal.

En la segunda mitad el ritmo del duelo era el mismo y a los 52 minutos de un potente remate fuera del área Javier Sanguinetti convierte el gol del empate.

A los pocos minutos el juez principal Mike Palomino expulsó al DT Richard Pellejero.

Después, increíblemente Enzo Fernández y Marlon de Jesús desperdiciaron claras ocasiones frente al arquero cusqueño y así culminó el partido con el marcador 1 a 1.