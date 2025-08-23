Una mujer de 35 años falleció en el hospital Carrión, luego de aplicarse una ampolla en un tópico. Durante la aplicación vía intravenosa, la víctima convulsionó y fue evacuada al nosocomio donde solo certificaron su muerte. La enfermera Lucia Ayala (30), que laboraba en el tópico “Nely”, fue detenida por la policía para esclarecer la muerte.

La joven es investigada por presunto homicidio culposo, habría mencionado a la Policía que la víctima Susan C.R. (35), habría comprado el medicamento ceftriaxona en una farmacia, con la receta médica de una clínica y fue al tópico para que le aliquen la inyección a fin de combatir una infección. Lamentablemente la paciente expiró.

Investigan

Fue el médico de turno Andrei Espinal, quien informó del deceso de Sysan Cano, en Trauma Shock del hospital Carrión a las 19:10 del jueves último.

En el nosocomio Juver Salome, mencionó a las autoridades que a las 19:00 horas le suministraron por vena el medicamento de ceftriaxona el tópico del Jr. Lima n.° 284 (stand 9-10).

El medicamento habría sido adquirido en una farmacia bajo receta médica de una médico endocrinóloga con quien Susan tuvo una consulta en la clínica Solidaridad de Huancayo.

Al momento de suministrarle el medicamento comenzó a convulsionar y la trasladaron al hospital Carrión donde los policías de Huancayo retuvieron a Lucía Ayala.