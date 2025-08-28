Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, manifestó su incertidumbre respecto a la situación de Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, debido a que la Conmebol aún no ha determinado las posibles sanciones tras los incidentes en los octavos de final.

Gorosito expresó la dificultad de planificar y estudiar al rival mientras se espera una decisión, y lamentó que el público de Alianza Lima pueda quedar excluido de los partidos por jugarse a puertas cerradas.

En entrevista con ESPN, el estratega argentino afirmó que espera una resolución ejemplar por parte de la Conmebol y confesó su deseo, “Dios quiera”, de que Alianza Lima pueda avanzar directamente a las semifinales sin tener que disputar los cuartos de final.

Reconoció que esta clasificación directa sería muy beneficiosa no solo para el equipo en lo deportivo, sino también en términos económicos, ya que el club ha recaudado más de 20 millones de soles en premios durante su gestión.

Además, Gorosito mencionó que este tipo de situaciones deben ser reguladas mejor para evitar injusticias y que las sanciones sean aplicadas equitativamente a todos los clubes en el fútbol sudamericano.

Aunque no escondió su preferencia por pasar sin jugar, señaló que la decisión debe ser justa y respetar el reglamento.

Finalmente, el DT subrayó que la hinchada de Alianza Lima merece poder asistir a los partidos y no ser penalizada por actos ajenos al club.