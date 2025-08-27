Un total de 147 deportistas participaron en el V Torneo Interescolar de Ajedrez por el 485° Aniversario de Arequipa y conmemoración de un año más de la I.E PNP 07 de Agosto. La actividad fue organizada por la Liga de Ajedrez de Socabaya, con apoyo de la Liga de Cerro Colorado y Yanahuara, con el objetivo de cultivar esta disciplina en la niñez y juventud. Fueron 26 delegaciones que se integraron en este torneo del deporte ciencia, realizado en el Salón de la institución educativa.

CAMPEONES

Los tres primeros puestos de cada categoría recibieron trofeos artísticos. Además, la mejor dama y todos los participantes recibieron sus certificados y los cinco primeros puestos de cada categoría recibieron regalos.

En la Sub-6, ganaron Jorge Alarcón Sullasi, Zair Zevallos Loayza, Daniel Loayza Condori y como mejor dama fue Danika Calderón Machicao; en la Sub-8, Dominik Vásquez Rodríguez, Pablo Pilco Cornejo, Alessandra Gamero Alfaro y mejor dama Alessia Delgado Carreón.

En la Sub-10, Piero Zeballos Rosales, Eduardo López Pachao, Dominik Vásquez Rodríguez y Emilia Nieto Vilca como mejor dama.

Por la Sub-12, Héctor Vílchez Ramírez, Eduardo López Pachao, Christopher Mamani Kana y mejor dama DianaQuispe Sucari.

Por la Sub-14, Matheo Miranda Galindo, Kevin Soncco Macedo, Jireh Salas Sánchez y Giselle Quispe Álvaro como mejor dama.

En cuanto a la Sub-16, Alejandro Quispe Sucari, Piero Rodríguez Grados, Benjamin Moran Reymer y Mileydy Colca Auccahuaqui (mejor dama).

En Mayores, Gerson Niño de Guzman, Rodrigo VIveros Gonzales, Alexander Bedia Cruz y Mileydy Colca (mejor dama); y por equipos, Club Indo Dragón, Brave Academia y colegio Angloamericano Prescott.