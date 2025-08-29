El arequipeño Edson Aubert informó que los jugadores de Deportivo Binacional pasan por apuros económicos luego que el club fue retirado de la Liga 1 Te Apuesto. Los integrantes del plantel se quedaron sin trabajo y para colmo no cobran desde julio.

“En lo personal muy triste, mis mejores años los viví en este club, campeón con ellos. Los únicos perjudicados somos nosotros, los jugadores, el comando técnico y auxiliar, nos quedamos en la nada. Algunos compañeros ya pudieron salir de la ciudad, otros no lo pueden hacer, pasa que tenemos una deuda de dos meses y complicado movilizarse sin dinero”, afirmó el capitán del Poderoso del Sur.

En lo personal, Edson señaló que analizará propuestas y firmará en los próximos días por algún equipo. “Estoy viendo regresar a mi ciudad (Arequipa) y desde allí ver mi futuro. Espero que el club (Binacional) se quede en Liga 2 y no lo desaparezcan como escuché por ahí”, apuntó el mediocampista.

Mientras, el colombiano Roger Torres señaló que tuvo que costear con los gastos de su compatriota Carlos Pérez, quien había llegado recientemente a Binacional a reforzar. “Yo había recomendado a Carlos Pérez y me tocó asumir los gastos de él”, señaló el futbolista de 34 años.

LIBRES

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó, mediante resolución, que Deportivo Binacional pierde su lugar en la Liga1 Te Apuesto 2025. Los jugadores y comando técnico quedaron libres de contrato y podrán fichar por clubes de Liga1, Liga2, Liga3 o Copa Perú. Los partidos del Clausura donde participaba el club quedan sin efecto.