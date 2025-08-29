Mañana sábado, como fin de fiesta del 45 aniversario del cantón de Zapotillo, en Ecuador, se realizará el Rally Internacional de Automovilismo, que organiza Racing Ramones, denominado Primer Encuentro Test Day, en la ribera del río Catamayo, un circuito espectacular en el malecón Zapotillo, donde rugirán los motores.

Desde Piura, estará en la partida el piloto Jorge Bustamante, quien tendrá como copiloto a su hijo Jorge Junior. Ambos han destacado en otros rally con su auto tubular bajo el auspicio de Pollería El Patrón. Hizo la invitación a otros corredores de todo el país, para ir a representar al Perú en esta competencia internacional.

LOS PILOTOS

Por nuestra región han asegurado su presencia los jóvenes Paul Mogollón, Hugo Martin, Brayan Luján y Hugo Estrada. Mientras que por la provincia de Sullana: Jorge Montero, Paúl Mogollón, Amador Vidal, Jean Domínguez y Jimmy Huidobro, presidente del automóvil club de Sullana.

“ Con mucha fe vamos a esta competencia internacional a dejar en alto a mi Perú y a Piura, como siempre lo hago. Es una categoría muy dura, pero tenemos confianza que haremos lo mejor, para ello nos hemos preparado ”, dijo Bustamante.

La competencia será a las 11 a.m. y participarán las categorías C1, C2, C3 y C-4 y otros, con pilotos peruanos, ecuatorianos y de otros países hermanos que han sido invitados.

EN CASTILLA

Previa a la participación de los pilotos piuranos, estarán presentes hoy en la competencia de aceleración “Premio Municipalidad de Castilla”, en homenaje a la Policía Nacional del Perú, a las 9:00 a.m. a la altura del A.H. La Primavera.

Así lo dio a conocer Ciro Avilés, presidente del Club de Automovilismo San Miguel de Piura, quien aseguró un evento garantizado y los organizadores lo han asumido con mucha responsabilidad.