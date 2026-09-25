El pádel continúa ganando protagonismo en el Perú y el Betsson Lima Padel Series vuelve a Lima con una nueva edición que combina competencia, presencia internacional y experiencias alrededor de este deporte. Del 26 de septiembre al 3 de octubre, el Padel Arena será escenario de la sexta edición del torneo y la segunda fecha del circuito en lo que va del año, con ocho días de partidos y actividades para jugadores, aficionados e invitados.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la Pro Edition, que reunirá a más de 20 jugadores profesionales internacionales que llegarán especialmente a Lima para competir, incluyendo deportistas ubicados dentro del ranking mundial de la Federación Internacional de Pádel (FIP). Entre los nombres más destacados figuran los argentinos Marcos Andrada, Tomás Luco y Lorenzo Garcia. Su participación permitirá que el público y los jugadores peruanos tengan un acercamiento más directo con representantes del circuito internacional.

El torneo contará además con una convocatoria de 380 jugadores, tanto hombres como mujeres, distribuidos en las categorías masculinas —Profesional, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta— y tres femeninas —Damas A, Damas B y Damas C—. Los partidos otorgarán puntos para el ranking del circuito, que determinará a los jugadores clasificados al Signature Edition, torneo que cerrará la temporada y reunirá a los mejores competidores del año.

De esta manera, el Betsson Lima Padel Series mantiene una estructura que busca impulsar la competencia y, al mismo tiempo, generar espacios de encuentro entre los distintos integrantes de la comunidad del pádel. La primera edición del año ya reunió a más de 350 jugadores y nueve categorías, consolidando el circuito como una plataforma para distintos niveles competitivos.

Pádel, gastronomía y experiencias

Más allá de la competencia, esta edición apuesta por una experiencia integral dentro y fuera de la cancha. El torneo contará con una zona de hospitalidad, un Club Lounge VIP y el área general de competencia, espacios pensados para que jugadores, sponsors e invitados puedan acompañar los partidos y compartir durante las ocho jornadas del evento.

Uno de los puntos centrales será precisamente el Club Lounge, que tendrá una transformación especial para esta edición: un gimnasio de la sede se convertirá temporalmente en un pop-up restaurant de cocina nikkei junto a los chefs de Koshé. La propuesta, que tuvo una buena acogida en la edición anterior, volverá a integrar gastronomía y deporte en un espacio destinado a recibir a sponsors e invitados.

Así, el Betsson Lima Padel Series busca seguir construyendo una experiencia que trascienda los partidos y reúna en un mismo espacio competencia de nivel internacional, comunidad, gastronomía y experiencias de marca, acercando cada vez más el pádel profesional y amateur al público peruano.