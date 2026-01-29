La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió designar al brasileño Mano Menezes como nuevo entrenador de la Selección Peruana, tras un proceso de evaluación que se prolongó más de lo previsto.

El técnico asumirá oficialmente el cargo con miras a las Eliminatorias al Mundial 2030, poniendo así, fin al periodo de interinatos que siguió a la salida de Jorge Fossati, durante el cual el equipo fue dirigido de manera temporal por Óscar Ibáñez y Manuel Barreto.

El anuncio oficial se realizará este jueves 29, a las 5:00 p. m., en una conferencia de prensa en la Videna, donde Menezes será presentado ante los medios.

🗣️𝗔𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 🇵🇪



📺Conéctate a la transmisión en vivo por el canal de YouTube https://t.co/IYGT7BpvD5#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/DsNTRSvUWe — La Bicolor (@SeleccionPeru) January 29, 2026

Desde la interna de la FPF se priorizó un perfil con experiencia en selecciones, capacidad para liderar procesos largos y conocimiento del alto nivel competitivo, criterios que inclinaron la elección hacia el estratega brasileño, cuyo último club fue Gremio.

Mano Menezes cuenta con una amplia trayectoria, destacando su etapa al frente de la Selección de Brasil entre 2010 y 2012, periodo en el que dirigió 33 partidos y lideró un proceso de renovación del plantel.