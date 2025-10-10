En el marco de las celebraciones por los 125 años de creación política del distrito de Cachicadán, ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, se anuncia la realización de la III Maratón Nacional “El Gran Catequil” 2025, una de las competencias deportivas más esperadas del calendario nacional.

Este evento, que busca promover el deporte, el turismo y la integración regional, se realizará el sábado 1 de noviembre desde las 10 de la mañana, con partida y llegada en la Plaza de Armas de Cachicadán.

La maratón contará con dos categorías principales: 27K y 16K, y promete desafiar la resistencia, velocidad y determinación de los participantes. La organización ha dispuesto más de 10 mil soles en premios para los atletas que logren destacar en esta exigente competencia.

La concentración y traslado a los puntos de partida se realizará desde las 7:00 de la mañana en la plaza de armas del mencionado distrito.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre en la Gerencia de Desarrollo Económico Local del distrito de Cachicadán. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al número 916 008 152.