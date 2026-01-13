Desde ayer se iniciaron los trabajos de mantenimiento integral y recuperación del campo deportivo del Estadio Municipal Manuel Octavio Feijó, intervención que permitirá la implementación de más de 8,000 metros cuadrados de césped natural.

La Municipalidad de Catacaos, con esta instalación, garantiza las condiciones técnicas adecuadas para la práctica del deporte y la realización de eventos competitivos de nivel distrital y provincial. Además, es un material autorizado por la Federación Peruana para el fútbol profesional.

EL PROYECTO

Las labores, que se ejecutan con el uso de maquinaria pesada especializada, comprenden el mejoramiento del terreno de juego mediante procesos de nivelación, conformación y acondicionamiento del suelo, así como la optimización del sistema de riego tecnificado por aspersión.

Además, este sistema permitirá una distribución uniforme del recurso hídrico, asegurando el adecuado crecimiento y conservación del césped natural, de acuerdo con estándares técnicos para campos deportivos.

El proyecto tiene como finalidad principal recuperar la funcionalidad del estadio y su terreno de juego, convirtiéndolo en un espacio moderno y seguro para la formación deportiva de niños y jóvenes.

Asimismo, la intervención contribuirá a prolongar la vida útil de la infraestructura deportiva y a reducir los costos de mantenimiento a largo plazo, y servirá para el desarrollo de los torneos oficiales de la Liga Distrital de Fútbol de Catacaos.

LA RECUPERACIÓN

El alcalde Johnny Cruz Flores resaltó que esta obra forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento de la infraestructura deportiva del distrito.