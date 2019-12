Con el propósito de cambiar la imagen de los equipos peruanos en copas internacionales, Alianza Lima se viene armando para hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2020.

Fuentes de la directiva blanquiazul indicaron que en las próximas horas estamparán su firma Carlos Ascues y Alberto Rodríguez, dos exintegrantes de la selección peruana. El fichaje de los dos futbolistas se confirma a pocas horas de que Jean Deza y Alexi Gómez también llegaran a un acuerdo con la directiva victoriana.

El ex defensa central de la selección peruana, Alberto Rodríguez, no tuvo actividad en el 2019 debido a recurrentes lesiones. Ascues, por su parte, jugó en el Orlando CIty de Estados Unidos durante esta temporada; sin embargo, el club de la MLS no le renovó el contrato.

De esta manera, el entrenador Pablo Bengoechea va encontrando variantes para hacerle frente al duro torneo continental.