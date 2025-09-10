Carlos Zambrano lamentó la derrota de Perú frente a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El defensor señaló que la clasificación al Mundial siempre ha sido difícil para la selección.

“Juzgar o señalar culpables ya no tiene sentido, estamos eliminados. Hay que reconocer que Perú nunca ha sido una potencia: casi nunca jugó finales y pocas veces estuvo en los Mundiales. Somos un equipo humilde que intenta pelear, luchar y, con lo poco que tenemos, procuramos dar batalla a los rivales”, expresó Zambrano para Movistar Deportes.

El futbolista de 36 años comentó que “es muy duro terminar así, esperábamos llevarnos un buen resultado por la gente que vino a apoyarnos. Somos los que estamos, no hay más jugadores, seamos realistas tenemos poco, y ahora hay que tratar de pensar positivo”.

Asimismo, calificó la campaña como una “pesadilla” tras quedar en el noveno lugar con 12 puntos. “Felizmente, acabó la pesadilla, a tratar de olvidar este mal momento”.

Carlos Zambrano tras la derrota de Perú contra Paraguay | VIDEO: Movistar Deportes