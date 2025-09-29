El defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, ofreció disculpas públicas a sus compañeros tras las reiteradas expulsiones que lo han dejado en el centro de las críticas. El futbolista reconoció sentirse culpable por perjudicar al plantel en partidos clave y aseguró que trabajará para superar este mal momento.

La última tarjeta roja la recibió el pasado domingo en la derrota por 2-1 ante Cienciano en Cusco, cuando a los 33 minutos fue expulsado con roja directa por un codazo al colombiano Santiago Arias. Esta acción obligó al cuerpo técnico a realizar cambios inmediatos en la defensa, lo que condicionó el desarrollo del encuentro.

“Duele mucho por lo que estoy pasando personalmente, me siento culpable, responsable. Creo que mis compañeros se merecen unas disculpas. Ya habrá momento en los entrenamientos para hablar con ellos”, declaró el jugador de 34 años a América TV tras el compromiso.

Zambrano también aseguró que no bajará los brazos y que confía en revertir la situación: “Sé de la calidad de jugador que soy, no me puedo tirar al suelo por esto. Simplemente voy a levantarme y corregir. He pasado cosas peores y estoy convencido de que vamos a pelear hasta el final”, afirmó.

Con la derrota en Cusco, Alianza Lima cayó al sexto puesto del Torneo Clausura con 15 puntos, quedando a nueve del líder Universitario de Deportes, cuando restan siete fechas por jugarse.