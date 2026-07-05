La selección de Cayma se proclamó campeona del Campeonato Interdistrital de Vóley Damas U-15 al derrotar por 2-0 a José Luis Bustamante y Rivero en la gran final disputada en el coliseo El Niño, del distrito de Mariano Melgar.

Selección de Cayma con la copa. Foto: Omar Cruz/GEC.

La final respondió a las expectativas generadas por el desempeño de ambos equipos durante el campeonato. En las semifinales, Cayma había superado 2-1 a Yanahuara, mientras que José Luis Bustamante y Rivero venció por 2-0 a Paucarpata. Además, ambas escuadras llegaron al partido decisivo con condición de invictas tras la fase de grupos.

Selección de vóley de José Luis Bustamante y Rivero, subcampeón U-15. Omar Cruz/GEC.

El encuentro fue intenso y equilibrado de principio a fin. Cayma logró imponerse en el primer set por un ajustado 25-22 y volvió a mostrar mayor eficacia en los momentos decisivos del segundo parcial, que ganó por 25-23. Bustamante y Rivero estuvo al frente del marcador en varios pasajes del juego, pero no pudo sostener la ventaja frente a la reacción de su rival.

En el compromiso por el tercer lugar, Paucarpata derrotó por 2-0 a Yanahuara y se quedó con la medalla de bronce. Al término de la competencia, el comité organizador premió con medallas a los tres equipos que ocuparon las primeras posiciones del campeonato.

Paucarpata en el tercer lugar. Foto_: Omar Cruz/GEC

La presidenta de la Liga Provincial de Voleibol de Arequipa, Helytt Rodríguez, informó que este miércoles se pondrá en marcha la etapa Departamental con la participación de los representantes de Majes (Caylloma) y Mollendo (Islay).

Asimismo, señaló que este lunes se definirá si la sede de la competencia será la ciudad de Arequipa. Posteriormente, los días 11 y 12 de julio, se disputará la etapa Regional de la categoría U-15 en la ciudad de Tacna.