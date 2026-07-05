Brasil afrontará un exigente desafío este domingo cuando se mida con Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, en el estadio Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos. La selección pentacampeona llega con una estadística adversa, ya que nunca logró vencer al conjunto nórdico en cuatro enfrentamientos, con un saldo de dos derrotas y dos empates a favor de los vikingos.

El antecedente más recordado entre ambas selecciones se remonta al Mundial de Francia 1998, cuando Noruega sorprendió al imponerse por 2-1 en la fase de grupos. A ese historial se suma otro dato inquietante para los sudamericanos: Brasil perdió sus últimos cinco partidos de eliminación directa frente a equipos europeos en una Copa del Mundo.

La serie de eliminaciones comenzó en Alemania 2006, cuando Francia lo dejó fuera en cuartos de final. Luego cayó ante Países Bajos en Sudáfrica 2010, sufrió la histórica goleada por 7-1 frente a Alemania en las semifinales de Brasil 2014, fue eliminado por Bélgica en Rusia 2018 y, más recientemente, por Croacia en los cuartos de final de Qatar 2022.

Noruega también llega respaldada por el extraordinario momento de Erling Haaland, quien acumula cinco goles en apenas tres partidos del presente Mundial. El delantero del Manchester City registra 60 tantos en 53 encuentros con su selección y ya ha marcado frente a 26 países diferentes, una cifra que refleja su capacidad goleadora.

Brasil intentará poner fin a esa doble deuda histórica: conseguir su primera victoria sobre Noruega y cortar la seguidilla de eliminaciones frente a selecciones europeas. Para ello deberá encontrar la fórmula para contener a un Haaland inspirado y dar un paso firme hacia los cuartos de final del Mundial 2026.