Una gran sorpresa para el jugador “Churre”, Hernán Lupú, es que debido a las grandes performances con Alianza Atlético, ha sido convocado por el técnico Nano Meneses para disputar el amistoso ante Panamá en el estadio Inca Garcilazo. Es la primera convocatoria de Lupu con la selección Peruana de mayores.

Y tal como lo dimos a conocer ayer en nuestra nota deportiva, el capitán de Alianza Atlético Hernán Lupú dejó el equipo “Churre”, pero no para irse a cuadro de la Victoria, sino a su eterno rival, Universitario de Deportes, donde está a punto de estampar su firma.

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SE ALEJAN

El club norteño le dio las gracias a quien defendió los colores albicelestes, con entrega, carácter y compromiso. En cada partido, demostró liderazgo y llevó la cinta de capitán, ganándose el respeto y el cariño de su gente.

Según informó el periodista César Merlo, la institución merengue tiene todo acordado para sumar a sus filas al volante Hernán Lupú, quien jugó 34 partidos por la Liga 1 y tuvo la chance de jugar la última Copa Sudamericana.

El volante mixto tiene contrato hasta diciembre y ha demostrado gran despliegue físico, dinámico y con llegada al área rival. Se formó en las divisiones menores de Alianza Lima y posteriormente pasó por la reserva de Universitario, a donde regresará, al primer equipo.

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ALTAS Y BJAS

Por otro lado, también da a conocer la posibles bajas: el delantero José María Ingrati , el colombiano Jairo Molina, el guardameta Steven Rivadeneyra, quien arribó a mediados de este año procedente de Sport Boys, Jimmy Pérez quien este año jugará por Los Chankas FC y Anthony Gordillo.

Según indicó el portal Sullana Deportes, la directiva ya estaba finiquitando los próximos jales. Uno de ellos sería Carlos Meza, procedente de Cajamarca F.C. y cuenta con experiencia previa en el fútbol profesional tras militar en Binacional además de haber sido integrante de la Selección Peruana Sub-17.

También el marcador Ayrton Quintana quien procede de Los Chankas y cuenta con experiencia en el fútbol peruano tras defender a Boys, Cienciano y Llacuabamba.