Con el ‘Rojo Matador’ cerró una campaña para el aplauso, pues peleó palmo a palmo con Melgar de Arequipa y se quedó por un punto sin el título del Torneo Apertura. Ahora, el cordobés está por definir su continuidad en el club de ‘La Incontrastable’. Eso sí, descartó un ‘cortocircuito’ con el volante Marcos Lliuya y aseguró que en sus equipos no hay titulares ni suplentes.

¿Se reunió con el presidente de Sport Huancayo para definir su futuro?

Estoy esperando que se concrete la reunión lo antes posible para limar asperezas y ver a qué acuerdo llegamos.

¿Qué diferencias tuvo con él?

Políticas. Uno sabe dónde está, quién es el presidente del club, quién manda. Deseo hablar con él y no a través de un intermediario.

¿Tuvo problemas con el jugador Marcos Lliuya por su suplencia en el equipo?

Jugó de suplente dos partidos y por cambios tácticos. Hay partidos que necesitábamos presión fuerte y él no la tiene. A mí no me llegó ese comentario, pero yo soy el que arma el equipo. Las decisiones deportivas las tomo yo. Acá nadie se cree titular o suplente.

¿Su deseo es continuar y sacarse el clavo en el Clausura?

Más allá de la buena campaña, uno sabe que hay muchos técnicos esperando una oportunidad. Yo quiero tener las cosas claras con el presidente, que no haya cosas grises. Es blanco o negro, los grises no sirven, no te llevan a nada. Aclarar o dar un paso al costado.

El equipo dio batalla hasta el último por lograr el título del Apertura…

Fue una campaña muy buena no solo por los puntos, sino también por lo jugado. Fuimos protagonistas desde la fecha 1 hasta la 19. Estuvimos entre los tres punteros peleando. Le ganamos a Alianza, igual a Universitario, se hizo bien las cosas en conjunto. Peleamos hasta el final por entrar a una Copa, terminamos a un punto de Melgar.

¿Cómo califica la campaña del campeón del Apertura?

Hay que aplaudirlo (a Melgar). Ganó los últimos nueve partidos. Además, representa muy bien al Perú a nivel internacional. Es un justo campeón. Fuimos los dos mejores equipos del torneo, pero un punto nos diferenció de levantar la copa.

Integró el staff de trabajo de Jorge Sampaoli. ¿Cuánto sumó en su corta experiencia como técnico?

Trabajé cinco años como analista junto a Sampaoli en la selección de Chile, Argentina, Santos. Uno aprende mucho. Para ser técnico, uno tiene que ser asistente. Ahora, es seguir creciendo para demostrar las capacidades.

Por su look y vestimenta, le gusta el rock and roll…

Sí, los Rolling Stone, Metallica, el rock pesado. Después, con los años, he ido variando a través de los ruidos. He ido a varios conciertos.

Sabías que