Las selecciones de Colombia y Suiza empatan 0-0 al término del primer tiempo del encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en el estadio BC Place de Vancouver. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo tomó la iniciativa desde el inicio, aunque no logró romper la resistencia del equipo europeo.

La ocasión más clara para los colombianos llegó a los 21 minutos, cuando Gustavo Puerta sacó un potente remate cruzado que obligó a una gran intervención del arquero Gregor Kobel. El guardameta desvió el balón con las manos al tiro de esquina, evitando la caída de su arco y manteniendo el marcador en blanco.

Suiza volvió a demostrar la solidez defensiva que ha caracterizado su campaña en el torneo. Con una defensa ordenada y bien posicionada, logró neutralizar los intentos ofensivos de Colombia, que deberá recurrir a nuevas variantes en el complemento para encontrar espacios y vulnerar el arco europeo.

A pesar del equilibrio en el marcador, la selección cafetera mostró mayor insistencia en ataque y estuvo más cerca de abrir la cuenta. Sin embargo, la falta de eficacia en los metros finales y la firme respuesta de Kobel impidieron que el dominio colombiano se reflejara en el resultado.

Las estadísticas también respaldan la paridad observada en el terreno de juego, ya que ni Colombia ni Suiza han recibido goles durante los primeros tiempos de sus partidos en el Mundial 2026.

Esa tendencia volvió a repetirse en Vancouver, dejando abierta la expectativa para un segundo tiempo en el que ambos buscarán el pase a los cuartos de final.