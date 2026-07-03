La Liga de Fútbol Profesional Peruana resolvió declarar infundado el reclamo presentado por FBC Melgar contra el Club Deportivo Moquegua, con lo que quedó confirmado el pase del equipo moqueguano a los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026.

El reclamo del cuadro rojinegro se originó tras el empate sin goles registrado el 29 de junio, correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de dicha competición. Melgar argumentó que CD Moquegua habría mantenido presuntamente con solo dos jugadores Sub-23 en cancha durante el compromiso.

Según la versión arequipeña, el futbolista Jeferson Collazos habría ingresado en reemplazo de Marcelo Negrón, lo que habría dejado al equipo moqueguano por debajo del mínimo de tres jugadores Sub-13 exigido en el campo de juego.

Sin embargo, CD Moquegua rechazó esa versión y sustentó su defensa con la boleta oficial de sustituciones del partido, documento en el que consta que el cambio realizado fue el ingreso de Nicolás Amasifuén por Marcelo Negrón, ambos futbolistas de la categoría Sub-13. Con ello, el club acreditó que mantuvo en todo momento el número reglamentario de jugadores de dicha categoría.

Tras la revisión de las planillas por parte de la Liga, se determinó que el elenco moqueguano actuó bajo el reglamento, por lo que no habría sanción ni pérdida de puntos.

Frente a esta resolución, CD Moquegua sigue clasificado a la siguiente ronda y Melgar queda eliminado de la competencia.

COMUNICADO DE CD MOQUEGUA

Al respecto, el conjunto moqueguano emitió un comunicado, ratificando que actuaron conforme al reglamento vigente. Además, agradeció el respaldo de la hinchada y de la comunidad de Moquegua.