El Coliseo Francisco Bolognesi, en el distrito de Cayma, volvió a ser escenario de grandes encuentros, donde se empiezan a definir a los favoritos en cada serie en el Torneo U-15 Infantiles Damas de voleibol.

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PARTIDOS

Para el primer encuentro, en la Serie A, la selección de José Luis Bustamante y Rivero venció por 2 sets a 0 frente a Alto Selva Alegre, en los parciales de 25-14, 25-10. Mientras que Yanahuara se impuso por 2 a 0 a Mariano Melgar, con los parciales de 25-20, 25-23.

Yanahuara en torneo de vóley, categoría Infantiles U-15 Damas, en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

En la serie B, el elenco de Cayma derrotó a Characato por 2 sets a 1, en los parciales de 26-28, 25-18; 25-04. Para el último encuentro de la tarde, Paucarpata volvió a sacar una victoria ante Cerro Colorado, con parciales de 25-12, 25-06.

Cayma en torneo de vóley, categoría Infantiles U-15 Damas, en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Paucarpata en torneo de vóley, categoría Infantiles U-15 Damas, en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Cabe mencionar que en la anterior fecha, Yanahuara, Bustamante, Paucarpata y Cayma vencieron en sus respectivos encuentros, por lo que se van perfilando como los favoritos.

Asimismo, la siguiente fecha será este sábado 4 de julio. Cayma se enfrentará a Yanahuara, y Bustamante frente a Paucarpata.