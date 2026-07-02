Arequipa ruge con fuerza en el mercado de pases. El FBC Melgar oficializó la flamante incorporación de Marcos Portillo, el volante mixto argentino que estampa su firma con el conjunto mistiano en una operación a préstamo hasta finales de la temporada 2027.

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El objetivo es claro: potenciar el mediocampo y quedarse con el título del Torneo Clausura de la Liga 1 y así pelear el título nacional, de la mano del técnico Miguel Rondelli, quien ya fijó su meta en esta etapa del fútbol profesional.

El jugador de 26 años fue formado en las divisiones menores de Newell’s Old Boys, equipo con el que debutó en 2021 y permaneció hasta 2023. En el 2024, Portillo fue transferido al Club Atlético Talleres, elenco con el que disputó 34 partidos en una temporada y media.

Según su cuenta registral, solo en ese año disputó 28 partidos con Talleres, anotando 4 goles y otorgando 7 asistencias. Fue parte del plantel campeón de la Supercopa Internacional con Talleres.

Para el torneo Clausura de 2025, fue cedido a préstamo a CA Platense en la Primera División de su país. En este equipo, solo estuvo presente en cuatro partidos, registró dos tarjetas amarillas y una tarjeta roja. No ha tenido continuidad en este primer semestre por una lesión.

Con su arribo a la Ciudad Blanca, aportará despliegue, temperamento y equilibrio táctico que el técnico requiere para la exigente campaña nacional.

“Marcos se suma al Dominó para fortalecer el mediocampo con gran entrega y personalidad; ahora está listo para rugir junto a toda Arequipa”, escribió la administración rojinegra en sus redes sociales.