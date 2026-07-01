El FBC Melgar anunció la salida de Javier Salas, tras resolverse su contrato con el club por mutuo acuerdo. El futbolista, quien ocupaba una de las plazas de extranjero en el plantel rojinegro, pone así fin a su etapa en la institución arequipeña.

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A través de sus redes sociales, el cuadro rojinegro se despidió del jugador con un mensaje de agradecimiento. “Gracias por tu trabajo, compromiso y dedicación, Javier. Te deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de tu carrera”, escribió el club Dominó.

Con la salida de Salas, Melgar deberá cubrir el cupo de extranjero que ha quedado libre en su plantilla. Según trascendió, lo más probable es que la dirigencia oriente la búsqueda hacia la contratación de un volante, ya sea de contención o mixto.

Como se recuerda, el centrocampista mexicano Javier Salas fue anunciado como el quinto refuerzo de Melgar el 4 de enero de este año para la presente temporada.

El volante militó en el FC Juárez por 3 temporadas, jugando un total de 58 partidos. En su palmarés se encuentra ser campeón de la Copa México Apertura 2018 con Cruz Azul.